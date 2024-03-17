От расцвета демократии до распада страны: в Politico спрогнозировали 5 сценариев на новый срок Путина

На Западе ни у кого нет сомнений, что кандидат в президенты РФ Владимир Путин "победит" на очередных выборах, потому что они, конечно, будут сфальсифицированы. Но что дальше? Каким курсом будет идти Россия и к чему это приведет? На эти вопросы попыталось ответить издание Rolitico.

Война в Украине помогла сделать внутреннюю ситуацию в России более нестабильной, чем это было в последние десятилетия, считает издание. Оно видит только пять сценариев ближайшего будущего РФ, и ни одому из них не дает более 50% вероятности.

Первый

Первый сценарий издания назвало " Цветы демократии " и оценило его вероятность только в 5-10%. На фоне подозрительной смерти Алексея Навального "возможен внезапный всплеск демократического импульса в стране" по примеру "мягких революций". "Вероятность того, что такой сценарий разыграется до 2030 года, минимальна. И так было еще до смерти Навального. Теперь, когда лидера российских демократических надежд внезапно уничтожили, любой шанс объединить россиян на демократическое дело почти наверняка умер вместе с ним" , – пишет издание.

Что должен сделать Запад? Рolitico указывает на Украину: "украинская победа могла бы убить российские национализм и реваншизм, и, наконец, стимулировать тот вид демократического расцвета, к которому призвал Навальный". Соответственно, издание рекомендует политикам Запада "продолжать налаживать отношения с соседями России и бывшими колониями, такими, как Молдова и Армения".

Второй

По второму сценарию Россия распадается аналогично распаду СССР. Но вероятность этого всего 10-15%, считает издание. "Долго скрытые трения и разочарования парят по всей стране, и нация, якобы объединившаяся под твердой рукой Москвы, внезапно раскалывается по этнонационалистическим признакам. По всей стране царит хаос, превращающийся в смесь анархии, территориальной раздробленности и насилия" увидели будущее РФ у Рolitico.

Шансы на такой сценарий растут со временем. " Россия остается конгломератом из 21 республики, еще десятков регионов и еще большего количества национальностей с бесчисленным количеством оскорблений на Москву. Чем дольше длится война, и чем больше этих колонизированных меньшинств бросают в мясорубку Путина, вероятность такого сценария растет ", - отметили эксперты. . Именно поэтому "Мероприятие должно оставаться гибким и помнить, что РФ вряд ли является однородным образованием".

Третий

Вероятность третьего сценария издание оценило в 15-20%. Это " восстание националистов ". В качестве примера Рolitico приводит вагнеровское шествие на Москву: "За Путина идея о том, что российские националисты могут штурмовать Москву казалась смешной. Но в июне прошлого года это сделал начальник милиции Евгений Пригожин. И хотя группа Вагнера так и не достигла Москвы, это произошло не за неимением возможностей".

Все составляющие, способствовавшие восстанию Пригожина, все еще присутствуют, по этим причинам этот сценарий выглядит как один из самых вероятных. "Огонь национализма, разгоряченный Путиным, вряд ли скоро утихнет", – пишет Рolitico. По этому поводу на вопрос "что должен сделать Запад" издание отвечает: "Мероприятие должно продолжать усиливать и расширять санкции, снижать предельные цены на углеводороды, строить дипломатические отношения и отношения безопасности с соседями России, особенно с такими, как Украина. Эта политика помогла сдержать советский экспансионизм и может помочь обуздать экспансионистскую Москву".

Четвертый

Сценарий " Технократическая перезагрузка " по оценкам издания имеет вероятность 20-25%. Он также является примером из прошлого СССР, а именно отстранения от власти Никиты Хрущева в 1964 году. Таким образом, может действовать и нынешняя кремлевская номенклатура – вместе с крупным бизнесом. Путина могут устранить, " стареющий диктатор мог бы просто умереть в должности и избавить нас от всех проблем" – так или иначе, появится новое правительство. "Если его возглавит небольшое количество технократических элит, обученных на Западе", и произойдет "технократическая перезагрузка".

К наиболее оптимистическому сценарию издания относится наиболее скептически. В тот факт, что Путина можно устранить, как Хрущева, почти никто не верит. Потому самым вероятным сценарием издание считает пятый.

Пятый

Сценарий с названием " Да здравствует президент Путин " имеет вероятность 45-50%. Если сокращенно – это будущее, в котором ничего не произошло и не происходит: "Путин, скорее всего, отсидит полностью новый президентский срок, а возможно, и далеко за его пределы. Он уже стал одним из дольше всего правящих лидеров России. Учитывая 2030 год, почему что-то изменится? – спрашивает издание.

Politico уверенно: пока Путин остается у власти, неспровоцированная война России в Украине будет продолжаться, с угрозами более широкой войны. Что должен делать Запад? "Усилить давление, где и как только оно сможет, продолжать и усиливать санкции, в том числе против третьих сторон, и в таких местах, как Объединенные Арабские Эмираты, которые помогают Москве обходить санкции", - рекомендует издание.