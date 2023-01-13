Путин испугался: Данилов объяснил, что стоит за сменой военного руководства РФ

Российский диктатор Владимир Путин испугался влияния основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас военные руководители находятся в опасности.

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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. На сегодняшний день, вероятно, принято решение убрать информационно со всех каналов этих людей.

"Путин испугался влияния, которое стали получать Пригожин и Кадыров, поэтому принято решение убрать информационно со всех каналов этих людей и сейчас сопротивляться именно на российское войско", – заметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, эти военные руководители пользуются уважением среди россиян благодаря действиям, которые они совершали в Украине.

"Я считаю, что Пригожин и Кадыров сейчас в опасности, потому что их устранение поставит точку в этом вопросе для того, чтобы оно не поднималось в обществе", – сказал Данилов.

Важно отметить, что в США стоит вопрос признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Алексей Данилов отметил, что такое решение автоматически присвоит звание террориста и Сергею Шойгу, и Валерию Герасимову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров не теряет надежды привлечь новых наемников для войны против Украины. Для этого он "расширил" так называемые "целые СВО", с помощью которых Россия, с одной стороны, пытается оправдать собственную агрессию, а с другой – стремится найти хоть каких-нибудь союзников.