Путин и Шойгу провели ночь в Тайге в "коморке Папы Карло"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новости России
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Путин и Шойгу провели ночь в Тайге

Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу переночевали в Тайге. Они в очередной раз вместе отправились отдохнуть на природе.

Фото и видео их путешествия появились в российских СМИ. На одной из записей видно, как Шойгу смеется над "камином", в палатке у президента РФ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Путин ответил Шойгу, что тот зря смеется над нарисованным огнем и жестом пригласил погреться у камина. В Twitter высмеяли фото президента РФ в платке и назвали ее "коморкой Папы Карло".

Судя по видео с отдыха, Путин и Шойгу гуляли по лесу, ходили на рыбалку, катались на катере. Шойгу отметил, что у Путина палатка "солидного размера". На что президент ответил, что площадь его место для сна связано с "качеством работы" и пошутил, что тому нужно приложить усилия и работать лучше.

Видео дня
Владимир Путин и Сергей Шойгу поехали в Сибирь.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин периодически посещает Сибирь, чтобы участвовать в обрядах шаманов. В них он якобы начал верить под влиянием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский озвучил президенту РФ Владимиру Путину идею возобновить ссылки в Сибирь. По мнению депутата Госдумы, это поможет развить отдаленные регионы страны – к примеру, осужденные за нанесение побоев футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могли бы "поднять в Сибири футбол".

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