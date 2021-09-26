Путин и Шойгу провели ночь в Тайге в "коморке Папы Карло"

Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу переночевали в Тайге. Они в очередной раз вместе отправились отдохнуть на природе.

Фото и видео их путешествия появились в российских СМИ. На одной из записей видно, как Шойгу смеется над "камином", в палатке у президента РФ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Путин ответил Шойгу, что тот зря смеется над нарисованным огнем и жестом пригласил погреться у камина. В Twitter высмеяли фото президента РФ в платке и назвали ее "коморкой Папы Карло".

Судя по видео с отдыха, Путин и Шойгу гуляли по лесу, ходили на рыбалку, катались на катере. Шойгу отметил, что у Путина палатка "солидного размера". На что президент ответил, что площадь его место для сна связано с "качеством работы" и пошутил, что тому нужно приложить усилия и работать лучше.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин периодически посещает Сибирь, чтобы участвовать в обрядах шаманов. В них он якобы начал верить под влиянием главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский озвучил президенту РФ Владимиру Путину идею возобновить ссылки в Сибирь. По мнению депутата Госдумы, это поможет развить отдаленные регионы страны – к примеру, осужденные за нанесение побоев футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могли бы "поднять в Сибири футбол".