Путин похвастался прогулкой на вездеходе по тайге. Фото и видео

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу провел выходные в одном из регионов Сибири и прокатился на вездеходе.

Кроме того, они прогулялись пешком, рассматривая местность. Соответствующие фото и видео опубликованы на сайте Кремля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Шойгу также показал главе государства свою мастерскую, где он занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

На кадрах видно, как президент и министр катаются на вездеходе, за рулем которого находился Путин. Также они посреди леса пили чай и гуляли пешком по тайге. На некоторых фото мужчины были одеты в одинаковых костюмах из кожи и меха.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин проехался в Бишкеке (Киргизия) на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады. Во время обращения к ним охранник президента загородил обзор для камеры, поэтому главе РФ пришлось вмешаться в ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин заявил, что Россия создала "уникальные системы наступательного оружия, которых нет в мире, чтоб никому не пришло в голову напасть на Москву".