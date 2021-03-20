Некоторые "независимые" комментаторы пишут, что, конечно, Путин – убийца, но все лидеры ведущих государств "одним миром мазаны", все они не без греха. Это лицемерная ложь, еще более отвратительная, чем тупая защита убийцы.

Конечно, среди политиков безгрешных людей нет. Но Байден, Меркель, Макрон и другие современные руководители цивилизованных стран:

не травят своих политических противников химическим оружием;

не посылают своих "ихтамнетов" убивать граждан сопредельных государств в тайных агрессивных войнах;

не сбивают в ходе такой агрессии чужие пассажирские самолёты;

не аннексируют сопредельные территории;

не организуют фабрики троллей и хакерские атаки, пытаясь вмешиваться в выборы и дестабилизировать ситуацию в других странах;

не позволяют своим спецслужбам и региональным властям (Чечня) пытать и убивать собственных граждан;

не превратили бюджет и госкорпорации в кормушку для своих друзей, любовниц, бывших охранников и массажистов;

не берут взяток дворцами и переводами на офшорные счета подставных "виолончелистов".

Это только малая часть очевидных преступлений путинского руководства, известных даже детям.

Путин и вся российская правящая верхушка - не политики, а уголовные преступники: убийцы и воры. Этим они принципиально отличаются от далеко не идеальных руководителей относительно цивилизованных стран.

После слов Байдена, фактически подтвержденных представителем Евросоюза, это официально признано на международном уровне. Теперь Путин и его окружение просто физически не смогут представлять Россию на мировой арене. Чтобы они не говорили, людей, официально признанных уголовниками-убийцами, никто слушать больше не будет.

Волки могут снять овечьи шкуры и сойти со сцены мировой политики. Всё равно зрители, прямо по Станиславскому, дружно скандируют им : "Не верим!".

Представление окончено. Финита ля комедия.

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