Путин хочет создать новую административную 'элиту': разведка Британии объяснила, что стоит за действиями оккупантов на ВОТ

Кремль предпринимает новые меры русификации на оккупированных территориях Украины с целью адаптации правовой и политической систем под законодательство РФ. В частности, российский диктатор Владимир Путин намерен создать новую административную "элиту".

В этих целях Российская академия народного хозяйства и государственной службы открыла магистерскую программу по специальности "Государственное и муниципальное управление", где будут готовить будущих чиновников. Эту информацию сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

Представитель академии отметил, что новая программа предоставит выпускникам навыки работы на всех уровнях власти. В частности, там будут готовить кадры и для так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также для оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Вероятно создание магистерской программы частично направлено на заполнение вакантных должностей и обеспечение квалифицированными кадрами для выполнения задач российского правительства на временно оккупированных территориях Украины.

"Это может быть связано с планами президента России Владимира Путина создать новую административную элиту, как сказано в его обращении к нации в прошлом месяце, и изданием президентского указа в январе 2024 года о создании нового кадрового резерва", – отметили в британской разведке.

Как отметили в ведомстве, другие аналогичные меры на оккупированных территориях включают в себя внедрение российской системы правосудия, российской образовательной программы, выдачу российских паспортов и развитие российской телекоммуникационной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины начали информационную операцию по дискредитации украинского подполья. В частности, они пытаются привязать украинских партизан к нападению на "Крокус Сити Холл" в российском Подмосковье.