Путин готовит гражданскую войну, беря пример с Гитлера, – Гозман

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Новости России
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Путин готовит насилие, считает Леонид Гозман

Российский оппозиционный политик, лидер движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман считает, что власть России готовит жестокую гражданскую войну.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода". В частности, Гозман отметил, что нынешний российский президент Владимир Путин использует тактику Гитлера, начавшего Вторую мировую.

"Гитлер не сразу начал Холокост, а сначала объяснил, сколько бед от этой ужасной нации для немецкого народа. Когда он это объяснил, тогда можно было начать", – объяснил он.

Политик также добавил, что сначала Путин "искал слова – "шакалящие у посольств", "национал-предатели"", взятые "прямо из речи Гитлера".

"Потом появилась "пятая колонна". Хорошее слово. Понятно, что это – враги. А "иностранный агент" – это просто псевдоюридическое оформление этого дела. Они готовят гражданскую войну, они готовят насилие", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Гозман предположил, что РФ проиграла войну на Донбассе, а президент США Джо Байден "не сдаст" Украину Путину.

Напомним также, один из ведущих пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в феврале 2021 года оскандалился из-за комплиментов Гитлеру. В частности, он назвал нацистского лидера "смелым человеком", который "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

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