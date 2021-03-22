Путін готує громадянську війну, беручи приклад з Гітлера, – Гозман

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Новини Росії
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Путін готує насильство, вважає Леонід Гозман

Російський опозиційний політик, лідер руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман вважає, що влада Росії готує жорстоку громадянську війну.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода". Зокрема, Гозман зазначив, що нинішній російський президент Володимир Путін використовує тактику Гітлера, який розпочав Другу світову.

"Гітлер не одразу почав Голокост, а спочатку пояснив, скільки бід від цієї жахливої нації для німецького народу. Коли він це пояснив, тоді можна було почати", – пояснив він.

Політик також додав, що спочатку Путін "шукав слова – "шакалящие у посольств", "национал-предатели"", взяті "прямо з промови Гітлера".

"Потім з'явилася "п'ята колона". Гарне слово. Зрозуміло, що це – вороги. А "іноземний агент" – це просто псевдоюридичні оформлення цієї справи. Вони готують громадянську війну, вони готують насильство", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Гозман припустив, що РФ програла війну на Донбасі, а президент США Джо Байден "не здасть" Україну Путіну.

Нагадаємо також, один з провідних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у лютому 2021 року оскандалився через компліменти Гітлеру. Зокрема, він назвав нацистського лідера "сміливою людиною", яка "воювала відважно під час Першої світової війни".

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