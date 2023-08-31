Если у российских спецслужб есть хоть немного мозгов, то самая важная их задача на сегодняшний день — это не проигранная война с Украиной, а транзит власти. Путин — это хромая утка, ставить на которую довольно глупо.

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Спецслужбы никогда не будут класть все яйца в одну корзину — они будут работать со всеми, кто может оказаться завтра у власти в России. И кто сможет гарантировать им и их детям сохранение собственности и денег в лучшем случае или свободы и жизни — в худшем.

Тут пригодятся любые связи: националисты, чеченцы, эмигранты, футбольные болельщики, миллиардеры, либералы, православные, черносотенцы, иностранные агенты, национальные диаспоры, ЛОМы.

Работать будут не только со уже существующими лидерами. Будут создавать и новых "звезд", на которых есть серьезный компромат. Следите за внезапными взлетами к вершинам славы почти никому неизвестных людей.

Уверен, что спецслужбы выходят и на американцев с предложениями обмена — мы убираем Путина, а вы гарантируете личную неприкосновенность и просите финансовую разведку США не очень интересоваться некоторыми счетами в зарубежных банках.

На кону сотни миллиардов долларов и их жизни. Судьбы остальных людей чекистов никогда не волновали.