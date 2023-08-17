'Пусть переписывает фамилию': в России устроили истерику из-за кандидата в депутаты Зеленского. Видео

В Смоленской области россиянин устроил истерику из-за того, что на выборах в областной совет баллотируется кандидат по фамилии Зеленский. Пенсионер призвал местного губернатора исключить этого человека из предвыборной гонки.

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Более того, житель страны-агрессора призвал кандидата в депутаты изменить фамилию. Видео с истерикой россиянина опубликовали в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россиянин пожаловался, что кандидат по фамилии Зеленский оскорбляет российских оккупантов и всех "патриотов". В истерике он призвал губернатора сделать так, чтобы такой человек не принимал участие в выборах.

Житель Смоленска предложил два варианта решения "проблемы". По мнению россиянина, политик должен изменить фамилию или снять свою кандидатуру.

"Не кажется ли вам оскорбительно для участников СВО и всех патриотов, что у нас на выборах в Смоленскую областную думу от партии "Единая Россия" кандидат по фамилии Зеленский. Его не должно быть! Пусть переписывает фамилию, пусть снимается. Персонажа с фамилией Зеленский быть не должно", – выдал россиянин.

Глава Смоленского областного совета Игорь Ляхов ответил, что не имеет права преследовать людей из-за фамилии. После этого россиянин, который устроил истерику, обиделся и покинул встречу с местными чиновниками.

Напомним, Россия планирует в сентябре провести на оккупированных территориях Украины выборы в госдуму и местные псевдоорганы власти. Однако украинцы в оккупации не хотят участвовать в имитации "голосования".

Ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Оккупанты готовятся сменить руководство в администрациях населенных пунктов в Луганской области.