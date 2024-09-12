"Пусть горит": советник Кремля призвал ударить ракетами по Берлину

Советник администрации президента России, политолог Сергей Караганов пригрозил Берлину ударом, если "дрон опять прилетит по Кремлю". Кроме того, россиянин поугрожал ядерной атакой по украинским войскам.

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Об этом он сказал в интервью одному из пропагандистских СМИ. "Настало время заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом. Это касается и любых захватов нашей территории", – утверждает Караганов.

Он хотел бы, чтобы Москва переписала доктрину по применению ЯО, потому что она якобы устарела и практически полностью исключает использование подобного вооружения.

Мол, "резко активизировать ядерный фактор в мировой политике" – это обязанность Кремля. По его мнению, нужно "убедить противников" в готовности к ядерной войне "в случае любых посягательств на нашу территорию и наших граждан".

Караганов с семьей, по информации СМИ, владеет недвижимостью в Германии (в частности в Берлине) и в Италии. Но это не помешало ему выдать совет российским военным обстрелять территорию ФРГ.

"Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит", – сказал политолог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин пригрозил нанести удары по украинским атомный электростанциям. Военный преступник выдал, что это станет "зеркальным ответом" на якобы обстрелы Курской и оккупированной Запорожской АЭС.

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