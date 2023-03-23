''Пункт назначения – Кобзон'': в России выживший на войне в Украине оккупант погиб в ДТП с женой и детьми. Фото

Россиянин Олег Боголицын вместе с семьей погиб в ДТП. Не так давно он вернулся домой из войны в Украине живым, но карма догнала оккупанта даже в родном городе.

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О ликвидации путинского военного преступника сообщил в Telegram соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. По его словам, авария произошла 19 марта.

Отмечается, что семья оккупанта ехала в легковушке. В результате столкновения с грузовиком муж с женой и двое их сыновей-школьников погибли, 6-летняя дочь находится в реанимации. Виновником аварии якобы стал водитель грузовика, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу.

Как сообщил Комахидзе, за рулем легковушки Hyundai был 36-летний офицер Олег Боголицын – ветеран боевых действий в Сирии, недавно вернувшийся со "спецоперации" в Украине. Служил, вероятно, в 155-й БрМП РФ. В соцсетях скрывался под псевдонимом "Олег Клочев". Оккупант поехал на войну добровольцем, а по возвращении на кровавые деньги купил квартиру и затеял ремонт.

"Пункт назначения – Кобзон", – констатировал Комахидзе.

Напомним, ранее в городе Гатчина Ленинградской области России до смерти забили участника так называемой "специальной военной операции" Алексея Лымаря. Оккупант вернулся домой из так называемой "ЛНР" и устроил драку под ночным клубом – сначала с охраной, а затем с полицией – после чего скончался в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант по имени Наиль, который, вернувшись с фронта, попал в психиатрическую больницу, рассказал о реалиях войны в Украине. У военных "второй армии мира" часто не было необходимого оружия, не хватало пищи и воды.

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