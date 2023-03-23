'Подлечу голову – и снова поеду': оккупант, который попал в психбольницу, рассказал о реалиях войны в Украине

Российский оккупант по имени Наиль, который, вернувшись с фронта, попал в психиатрическую больницу, рассказал о реалиях войны в Украине. У военных "второй армии мира" часто не было необходимого оружия, не хватало еды и воды.

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Об этом захватчик, который после 24 февраля пошел воевать добровольно, рассказал изданию "Черта". Он пожаловался, что на передовой не было моментов тишины, войска РФ все время были под обстрелами.

Оккупант также был удивлен ужасными условиями, в которым им приходилось находиться и при этом полноценно выполнять свои задания.

В 16-м отделении Московской областной психиатрической больницы №5 в Абрамцево он оказался после попытки самоубийства – от прыжка в окно оккупанта остановила жена.

Несмотря на то, что на войне он пострадал не только ментально, но и физически – Наиль передвигался в инвалидном кресле – он собирается вернуться в Украину.

"Тем не менее, несправедливости в таких условиях Наиль не чувствует. Он говорит, что снова вернется туда, сразу как "подлечит голову", – потому что такая работа. В зоне СВО он был командиром медицинского взвода, но по большей части, как и все, бегал с автоматом, – из-за этого часто не получалось спасать других", – сказано в сообщении.

По словам Наиля, назад на фронт он поедет, ведь смысла в мирной жизни больше не видит.

"Там, на войне, черное – это черное, белое – это белое, а здесь какие-то оттенки. Там определенно все. Все легко и просто. Я много пью, чтобы иметь возможность все это вспоминать", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты уже и не мечтают о новых завоеваниях в Украине. Более того, они переживают за то, как бы им не потерять Брянск и Белгород.

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