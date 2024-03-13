Очередное напоминание обезьяны с гранатой, что граната вообще-то ядерная, не может не восприниматься в нынешней ситуации как серьезная угроза цивилизованному мира. Но когда Путин в предвыборном интервью говорит, что РФ технически готова к ядерной войне, тут надо понимать, к кому он прежде всего обращается. Разведки стран НАТО и так знают, о какой степени реальной готовности идет речь.

Путин напоминает о гранате прежде всего своим подданным, подбадривает перед скорыми так называемыми выборами. На фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские регионы (а география ударов впечатляет), горящих нефтебаз и недавних смелых рейдов в Белгородскую и Курские области добровольцев из России, вставших на защиту Украины, населению РФ стоит напомнить о силе и величии державы. И сила это в одном - в реальной возможности погибнуть самим , погубив человечество. Не зря же мерзотный интервьюер ссылается в разговоре с диктатором на Дугина, идеолога русского мира и "конца истории".

Еще Путин явно намекает на новый конфликт, уже не с Украиной, конфликт, где уровень его угроз может возрасти - и возрастет, если его не остановить. Пока граждане цивилизованного мира обсуждают в ужасе русскую ядерную угрозу, пересматривают и награждают "Оппенгеймера", нелюдь Путин и поддерживающее его население вполне готовы к новой эскалации. Даже если она будет последней в истории человечества.