Пугают болезнями и заставляют слушать сердцебиение плода: как в России собираются пополнять ряды солдат Путина

В России продолжают бороться за увеличение рождаемости, ведь стране нужны солдаты для длительных войн с врагами. Проблема уже приобрела всероссийский характер. В стране практически запрещают аборты без медицинских показаний, частные клиники предпочитают отказываться от подобных операций и манипуляций, чтобы избежать проблем с властями. Женские доктора делают все, чтобы затянуть процесс и не дать избавиться от нежеланного ребенка. А россиянки, в свою очередь, прибегают к услугам подпольных врачей.

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Недавно председательница Совета Федераций Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и вовсе призвала бороться с несуществующим в стране движением "чайлдфри".

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России нужны солдаты

На днях глава Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что нужно на законодательном уровне запретить такое движение, как "чайлдфри", т. е. движение за жизнь без детей.

На самом деле в РФ нет данных о том, что такое движение существует. Его нет официально и неофициально. Но Матвиенко знает лучше. Недовольна она также и феминистическим движением – по ее мнению, оно не соответствует семейным ценностям.

В результате в Госдуме РФ уже есть законопроект, который запрещает несуществующее движение "чайлдфри".

Но это лишь небольшой штрих к тому, что на самом деле сейчас происходит в РФ. Российские женщины уже как минимум два года не могут свободно записаться на аборт, поскольку государственная политика состоит в том, чтобы россиянки рожали как можно больше детей. Цель одна – руководству страны нужны солдаты для войн, которые они ведут и собираются вести еще не одно десятилетие.

На аборт только с благословения священника

Еще в 2012-2013 годах в Белгородской области РФ бывший губернатор Евгений Савченко, который близко общается с патриархом Кириллом и знаком с российским идеологом Дугиным, начал бороться за семейные ценности. В результате в женских консультациях россиянкам, которые пришли записаться на аборт, выдавали обходной лист, но подписи в нем должен был поставить священник и психолог.

Тем, кто отказывался выполнять незаконные требования, ставили палки в колеса на пути к стационару – затягивали со сдачей анализов, УЗИ, чтобы срок для проведения операции истек.

Одна из жительниц области рассказала, что третьего ребенка была вынуждена родить именно из-за того, что ее врач без подписи священника отказывалась дать направление на операцию.

"Я ей сказала тогда, что это незаконно, что я не верующий человек и идти в церковь за подписью не буду. Я и к главному врачу ходила, но там и слушать не хотели. А священник, к которому я все-таки пошла, хотел заставить меня исповедоваться ему, читал лекцию, какие кары меня ждут за такой грех. Словом, пока я бегала, все сроки прошли, и мы с мужем решили оставить ребенка. Но после этого я обращалась только в частные медицинские центры", – вспоминает россиянка.

Перед операцией нужно сходить к психологу

Теперь практика Белгородщины распространилась на всю страну: перед операцией всех женщин отправляют к психологу. Подписи священников в обходных листах ставить не заставляют, но в некоторых регионах РФ частным медицинским клиникам настойчиво рекомендовали отказаться от услуги по прерыванию беременности. Поскольку подозревают, что там отговаривать женщин от абортов не будут.

"Частникам" было легче отказаться, чем нарываться на проверки властей. Законодательно запретить аборты в платных клиниках не смогли, но местные власти настоятельно рекомендовали этого не делать. Поэтому сейчас примерно 20% клиник не занимаются прерыванием беременности. Это Татарстан, оккупированный Крым, Мордовия, Тверская, Курская и Челябинская области.

А врачей в государственных больницах активно поощряют за то, что они всякими правдами и неправдами, порой запугиванием, отговаривают женщин идти на операцию. Им выписывают премии, а "лучшим" в этом плане больницам дают больше финансирования.

Врачи при этом рассказывают женщинам о физиологических и даже психических последствиях абортов, например, про постабортный синдром. На самом деле такого явления не существует. Кроме этого, врач обязан во время УЗИ перед абортом показать женщине эмбрион на экране и дать послушать его сердцебиение. А перед тем, как выдать направление на операцию, дать женщине от 2 до 7 дней "тишины", чтобы она подумала.

Призывают рожать новых солдат

А после февраля 2022 года в России к рекламе против абортов добавилась и военная тематика.

Например, в соцсетях X (Твиттер), ВКонтакте (запрещен в Украине) появилась реклама, где изображена беременная женщина, военный или мальчик в военной форме, буква Z и надписи: "Защити меня сегодня, я смогу защитить тебя завтра", хештег #СвоихНеБросаем, а также призыв не делать аборт.

Такая же реклама появилась на улицах некоторых российских городов. Многие связали подобные баннеры с желанием российских властей увеличить число будущих солдат для ведения войн.

Кроме того, некоторые общественные провоенные российские организации записывали видео, на которых военные говорили о том, что они думают о ценности нерожденных детей.

Пока в РФ нет данных о том, насколько увеличилось количество "подпольных абортов". Но то, что их число растет, сомнений нет. Тем более, что в современных условиях этим уже занимаются не бабки-повитухи, а врачи, желающие заработать.