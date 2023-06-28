Процесс развала пошел? Пять регионов в РФ проведут онлайн-референдумы по независимости

В России состоится "Национальный онлайн-референдум по самоопределению" пяти республик. Речь идет о Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской областях.

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Об этом сообщается на сайте Referendum 2023. Отмечается, что голосование начнется в 00:00 1 июля 2023 года и продлится две недели, до 00:00 15 июля. Об итогах референдума будет объявлено до конца месяца.

"Распад "Российской империи" предопределен. Чувашия, Карелия, Белгородская, Новгородская и Воронежская республики будут свободными!" – отметили в сообщении.

Также организаторы опубликовали подробную инструкцию, как принять участие в референдуме. Для этого нужно зарегистрировать почту на сервере, неподконтрольном центральным властям РФ, и воспользоваться VPN.

Напомним: в Британии считают, что незавершенный госпереворот, затеянный Евгением Пригожиным, является стартовым этапом к развалу РФ на отдельные суверенные республики. Беспорядки и растерянность в Кремле 24 июня показали, что ситуация внутри самой России крайне нестабильна, а также снизили шансы Путина пожизненно остаться российским правителем, хоть, казалось бы, угроза его режиму миновала.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Politico также отметило, что неудавшийся военный переворот в РФ под руководством владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина все же принес один важный результат. Он показал хрупкость власти российского диктатора Владимира Путина и возможность падения его режима.

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