Пока Россия бомбит Украину: в Махачкале люди перекрывали дороги из-за отсутствия света, газа и воды

В Республике Дагестан (РФ) местные жители устраивали протесты из-за того, что во многих населенных пунктах были перебои с электричеством, газом и водой. Жители Карамана-2 (пригорода Махачкалы) даже перекрыли федеральную трассу.

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Местные власти объясняют: причиной является сильный ветер, который продолжает обесточивать дома и мешает ремонтным работам, и "технологические нарушения на высоковольтной линии". Россети отчитались, что (по состоянию на 6:00 13 января) количество жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, якобы было снижено до 6,9 тыс. человек.

Еще за день до этого около 21:00 под Махачкалой вышли на протест. Россияне говорили, что оставались без света четыре дня, у некоторых также отсутствовало водо- и газоснабжение. А коммунальные службы, как отмечали люди, на жалобы и обращения не реагировали.

На месте событий работали так называемые российские правоохранители. Отдельных участников акции задержали.

По информации провластного блогера Исрафила Исрафилова, к протестующим также выезжал врио министра энергетики республики и чиновники-представители мэрии.

Добавим, что эта акция не была единственной. Например, 9 января в селе Авадан Докузпаринского района люди пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа.

Жители Сепараторного поселка Махачкалы, проживающие по улице Цветочной и другим адресам, собирались у здания горэлектросетей на улице Абубакарова. На митинг выходили и жители Левашинского района. Один из участников рассказал, что вынужден греться с внуками в автомобиле.

Эти проблемы возникают на фоне российских обстрелов критической инфраструктуры Украины и одобрения этого со стороны пропагандистов и официальных лиц РФ.

Как писал OBOZREVATEL, в России отцов троих детей могут мобилизовать на войну против Украины. Отсрочка для них была принята генштабом РФ уже после полномасштабного вторжения (4 октября 2022 года), но отменена им же в конце декабря.

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