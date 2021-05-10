Пропавший в лесу 'врач Навального' рассказал, что с ним произошло. Видео

Министр здравоохранения Омской области России Александр Мураховской, которого несколько дней искали после его пропажи в лесу, рассказал, что он заблудился.

Мужчина в беседе с журналистами отметил, что трое суток не мог найти выход к населенным пунктам. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Daily Storm (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. Произошел несчастный случай, я не смог найти выход из леса. Искал почти трое суток выход к населенным пунктам", – сказал Мураховский.

Он также поблагодарил тех, кто участвовал в поисковой операции и извинился, что "не дал отметить праздник 9 мая".

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства уточнил, что мужчина сам вышел к людям в районе села Баслы.

Сейчас он проходит обследование в больнице Большеуковского района.

Отметим, что Мураховский до назначения на пост главы местного Минздрава был главврачом больницы, в которой после отравления лечили оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина пропал без вести 7 мая. Позднее был найден квадроцикл, на котором тот уехал в лес.

В поисковой операции были задействованы личный состав пункта полиции "Большеуковский", сотрудники Росгвардии, охотинспекторы, а также местные жители.