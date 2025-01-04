Пропал свет, поврежден газопровод: россияне пожаловались на удар по Белгородской области и раненого. Видео

В Белгородской области страны-агрессора России снова пожаловались на атаку неизвестных "воздушных целей". В ночь на субботу, 4 января, в регионе прогремели взрывы.

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Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков в Telegram подтвердил взрывы и заявил, что над Прохоровским районом якобы работала ПВО и сбито "несколько воздушных целей. При этом в населенном пункте Прелестное повреждена линия электропередач – на нескольких улицах нет света.

Кроме того, представитель российских оккупантов написал, что якобы пострадал один человек.

"В селе Прелестное ранен мужчина. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В селе в одном частном домовладении осколками посечены окна, фасад и забор. Также поврежден один автомобиль", – написал он.

Также, по его словам, в селе Михайловка в частном доме поврежден газопровод и посечен забор.

Перед этим в соцсети Гладков писал, что в в регионе объявлена ракетная опасность.

А днем он заявил, что в три населенных пункта "подверглись атакам с помощью беспилотников ВСУ". В Белгороде якобы выбило окна в одном из многоэтажных домов, в селе Муром "беспилотник повредил автомобиль", а в поселке Политотдельский Белгородского района – гараж.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты заныли из-за успешной атаки ВСУ по месту дислокации севастопольской 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ в селе Ивановское на Курщине. Один из "военкоров" заподозрил, что в этом подразделении "завелся крот".

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