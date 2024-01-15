Пропагандисты Путина пожаловались на 'открытки ВСУ' и влипли в скандал: обнаженная женщина на фото оказалась женой генерала РФ

Прокремлевские пропагандисты пожаловались на листовки, которые ВСУ якобы разбросали над позициями оккупантов, где изображена обнаженная женщина с призывом к россиянам возвращаться домой. После этого в штабе группировки российских войск "Днепр" разгорелся масштабный скандал.

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Как оказалось, на открытках изображена жена российского командующего военной группировкой "Днепр" и ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Об этом сообщают пользователи соцсети Х, ранее известной как Twitter.

"В штабе группировки российских войск "Днепр" огромный скандал. Прокремлевские каналы запостили листовки, которые якобы ВСУ разбросали над позициями оккупантов. На них изображена голая женщина с призывом к ванькам возвращаться домой. Но есть нюанс: на фото – жена командующего ВГ "Днепр" ВДВ генерала Михаила Теплинского", – сообщил один из пользователей соцсети.

К тому же выяснилось, что обнаженное фото супруги Теплинского было получено в переписке с братом генерала, подполковником Дмитрием Теплинским, которому никак не удается выйти из тени известного родственника в армии РФ.

Как сообщало РБК, анонимный источник взломал страницу Натальи Теплинской в социальных сетях и разоблачил интимный диалог жены генерала с его братом.

Похоже, пока генерал Теплинский руководит оккупационными войсками, ведущими боевые действия в Украине, и борется за власть с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, его жена не теряет времени и изменяет мужу с его родным братом.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году на должность нового командующего воздушно-десантными войсками РФ был назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, уроженец украинского города Моспино Донецкой области, оккупированного Россией с 2014 года.

Ранее сообщалось, что командование ВС РФ оперативно перебрасывает на фронт новых офицеров и военнослужащих воздушно-десантных войск (ВДВ) без прохождения ими боевой подготовки. В то же время перед ними ставят задачу ускорить "разгром" Украины.

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