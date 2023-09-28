"Отношения развиваются интенсивно": Путин похвастался сотрудничеством с Южным Суданом, но не обошлось без конфуза. Видео

Российский диктатор Владимир Путин 28 сентября принял в Москве президента Южного Судана Салву Киира. Они заявили, что будут развивать сотрудничество между странами, но не обошлось без курьеза – Киир на пресс-конференции не смог справиться с наушником.

Глава Кремля начал смеяться и жестами учить политика, как правильно закрепить гарнитуру. Кииру это не помогло, потребовалась помощь ассистента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Пропагандистские СМИ похвастались этой встречей, как и желанием Южного Судана сотрудничать с Российской Федерацией.

"Я рад тому, что нам оказан такой теплый и радушный прием… Мое присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем сообща работать с РФ, для этого я и приехал", – процитировали журналисты лидера одной из самых бедных стран мира.

"Сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна – не исключение. Мы – самая молодая нация на планете, и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы", – похвалил Киир диктатора.

Путин, в свою очередь, отметил, что в прошлом году товарооборот между государствами большим не был, но теперь Москва намерена это исправить. Также планируется строительство нефтеперерабатывающего завода в Южном Судане при участии компаний из РФ.

Как писал OBOZREVATEL, 28 сентября кремлевские пропагандисты показали видео со встречи диктатора Владимира Путина с главарем Чечни Рамзаном Кадыровым. Странное поведение и внешний вид последнего в очередной раз вызвали вопросы о состоянии здоровья Кадырова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!