Путин шантажирует мир ядерным ударом: сколько в России оружия массового поражения и чем ответит НАТО
Президент РФ Владимир Путин перевел ядерные силы России в состояние боевого дежурства. Действия кремлевского лидера вызвали беспокойство по всему миру, однако большинство аналитиков предполагают – это всего лишь шантаж западных стран, которые активно усиливают поддержку Украины.
OBOZREVATEL разобрался, сколько у России и НАТО есть ядерных боеголовок и может ли руководство страны-агрессора использовать их против Украины.Сколько ядерного оружия у России?
Все цифры, связанные с наличием ядерного оружия у стран, являются приблизительными. По данным Федерации американских ученых, в РФ имеется 5977 боеголовок – устройств, вызывающих ядерный взрыв. В то же время, считают исследователи, около 1500 российских зарядов уже сняты с эксплуатации и подлежат демонтажу.
Из остающихся примерно 4500 большинство считается стратегическим ядерным оружием, то есть баллистическими ракетами, которые могут доставить боеголовки на большие расстояния. Именно они считаются оружием ядерной войны. Остальное же – менее разрушительное тактическое ядерное оружие для применения на поле боя или на воде.
Все это не означает, что Россия располагает тысячами ракет дальнего радиуса действия, готовыми к применению. По оценкам экспертов, около полутора тысяч российских ядерных боеголовок просто размещены на базах, аэродромах или подводных лодках.А у кого еще есть ядерное оружие?
Сегодня в так называемом ядерном клубе состоят девять стран — США, РФ, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, а также, предположительно, Израиль и КНДР.
В их распоряжении, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира на январь 2017 года, находится в общей сложности около 15 тысяч ядерных боеголовок. Но распределены они очень неравномерно. На долю США и России приходятся 93 процента всех атомных боезарядов на планете.
Официально же ядерными державами считаются только те, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Это США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Остальные четыре страны хоть и располагают ЯО, к договору о его нераспространении не присоединились.
Северная Корея вышла из договора, Израиль никогда официально не признавал наличие ядерного оружия, но считается, что оно у Тель-Авива есть. Кроме того, в США предполагают, что Иран продолжает работать над созданием атомной бомбы, несмотря на официальный отказ от военного использования и контроль со стороны МАГАТЭ.
Общее количество ядерных боеголовок у стран:
Россия – 5977;
НАТО – 5943;
Китай – 350;
Пакистан – 165;
Индия – 160;
Израиль – 90;
Северная Корея – 20.
У Украины нет ядерного оружия, и, несмотря на обвинения президента Путина, нет никаких доказательств, что она пыталась его приобрести.Может ли Путин развязать ядерную войну?
Неясно, мнения политиков и экспертов разделились. К примеру, докторант Центральноевропейского университета Марианна Буджерин считает, что намеки на использование оружия массового поражения являются коммуникацией на Запад, которая свидетельствует: "Не вмешивайтесь в этот конфликт!".
"Ясно то, что приказ Путина, который тот отдал по телевидению, был адресован США, НАТО и Западу с тем, чтобы те воздержались от поддержки Украины", – говорит Мэтью Крониг, заместитель директора Центра международной стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council.
По его мнению, слова Путина тревожны, но были предсказуемы. Ядерная отмашка — это ключевая часть военной стратегии России и ее позиционирования как мировой сверхдержавы. Тот факт, что Кремль сейчас демонстрирует готовность идти до конца, не должен удивлять тех, кто знаком с российской доктриной.
Считает блефом заявление Путина и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. "Но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека, – сказал президент.
В то же время известный журналист, глава расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев считает, что глава Кремля не применит ядерное оружие против Украины, но может скинуть ядерную бомбу на одну из стран – членов НАТО. Эксперт предпологает, что целью Путина может стать Польша.
"Потому что этого (удара по Украине – Ред.) никто в России не поймет, не оправдает. А тем более, если он хочет вообще иметь контроль над этой территорией, то это ему не нужно. Я боюсь, что он готов применить ядерное тактическое оружие против государств, которые помогают Украине, включая натовские страны", – подчеркнул Грозев.
Аналогичной позиции придерживается и украинский военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что после провала плана по захвату Украины в Кремле с высокой долей вероятности могут решиться нанести ядерный удар. Но переживать по этому поводу больше всего следует странам Запада.
"Если и будет принято решение, то удар будут наносить именно по НАТО, чтобы Альянс отступил. Если Североатлантическая организация примет решение нанести ответный удар – то это может закончиться просто обменом ударов. Если нет – то мир на грани ядерной катастрофы", – убежден Жданов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на отключенной от электроснабжения ЧАЭС, которую временно захватили российские оккупанты, остается опасной. Отсутствие энергоснабжения может привести к взрыву, пожару и распространению радиации.