Дошкольников Хабаровского края России начали приобщать к "культуре". Даже самых маленьких граждан страны-агрессора пичкают пропагандой войны.

Так, в одном из детских садов открыли "музей СВО". Об этом сообщают в соцсетях, публикуя соответствующие фото.

Машинки и куклы, по мнению воспитателей, для российских детей уже не актуальны, новый тренд – армейская фляжка и муляж гранаты.

Примечательно, что в качестве экспонатов они выставили личные вещи родителей детей, пришедших убивать украинцев.

Сами же воспитатели назвали открытие такого "музея" "историческим событием".

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Напомним, ранее гражданка РФ рассказала в эфире одного из российских телеканалов, что ее ребенок стал жертвой кремлевской пропаганды. После детского сада она приходит домой и рассказывает о "фашистах".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ставропольском крае России мужчина написал донос на детский сад из-за радужных лавочек. Теперь заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ.

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