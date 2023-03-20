В России мужчина написал донос на детский сад из-за радужных лавочек: теперь заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ

В Ставропольском крае России мужчина написал донос на детский сад из-за радужных лавочек. Теперь заведение проверяют на пропаганду ЛГБТ.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". Донос в полицию написал житель Ессентуков 65-летний Николай Г.

Мужчина шел по городу и заметил на улице Долина Роз дошкольное заведение. Пенсионеру не понравились разноцветные ворота и лавочки на территории детсада "Зоряночка".

Более того, они напомнили Николаю цвета ЛГБТ, и гражданин поспешил написать соответствующее заявление силовикам. В настоящее время детский сад проверяют на пропаганду.

Напомним, в России планируют ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Гей-клубы в случае принятия этого законопроекта вынуждены будут закрыться или перейти в подполье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдуме нашли причину возникновения в России представителей ЛГБТ-сообщества. Оказалось, все дело в популярной в начале 2000-х группе "Тату". Как заявила депутат Татьяна Буцкая, до появления Юлии Волковой и Елены Катиной на сцене россиянам даже "не приходило в голову, что девочка может быть с девочкой".

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