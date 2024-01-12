В декабре независимые журналисты и правозащитники подготовили прогноз того, что ожидает Россию в ближайшие годы. По мнению участников правозащитного проекта "Сетевые свободы", жителям России стоит готовиться к тотальной цензуре в Интернете. Власти начнут признавать популярные паблики в соцсетях "экстремистскими", а за подписку на них, равно как за упоминание "нежелательных организаций" и "иноагентов" введут ответственность, пишет Jamestown Foundation.

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Вместо Youtube и Telegram, по мнению правозащитников, в стране введут аналог китайского сервиса WeChat, а доступ в сеть станет возможным только по паспорту и специальной визе. При этом вся активность пользователя в Интернете будет отслеживаться государством. Репрессии, в том числе в отношении уехавших россиян, будут только нарастать, а для желающих выехать могут ввести выездные визы, как это было в Советском Союзе.

Этот прогноз сегодня уже выглядит не столь фантастически, учитывая, что многое в нем начало сбываться. Еще летом в России запретили распространять информацию о способах обхода блокировок, а сайты, на которых появляется такая информация, могут заблокировать. Недавно правительство начало обсуждение ужесточения оборота сим-карт. В частности, предлагается, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД.

Количество политзаключенных стремительно растет, и сейчас составляет уже более трех тысяч человек. Независимые журналисты отмечают, что Минюст и Роскомнадзор массово выписывают штрафы "иностранным агентам", чтобы затем подвести их под уголовные дела.

По нынешним российским законам, достаточно трех административных нарушений, чтобы на человека возможно было возбудить уголовное дело "о неисполнении обязанностей иностранного агента". Именно по этой статье было возбуждено первое уголовное дело в отношении редактора татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашевой.

Кроме этого, летом была введена "ответственность за помощь иноагентам в нарушении закона". Фактически, сюда относится любое действие или бездействие (осознанное или неосознанное), в результате которого "иноагент" сможет нарушить какое-либо из наложенных на него запретов. С 11 декабря россияне, которым запрещен выезд из страны, обязаны сдавать свои загранпаспорта. Это касается, в том числе, призывников.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин продолжает грозить уехавшим из страны россиянам, "желающих победы киевскому режиму", Магаданом, то есть отправкой в колонию, а разговоры о возможной конфискации имущества "дискредитирующих страну релокантов" продолжаются с начала года.

Несмотря на усиливающиеся репрессии, связанные с российскими властями Telegram-каналы радостно рапортуют о том, что "потенциал консолидации российского социума на основе СВО (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины – КР) и противодействия коллективному Западу не исчерпан", несмотря на аполитичность россиян. Этот вывод прокремлевские аналитики делают из последних данных опросов "Левада-центра", согласно которым 40% россиян приходилось за последние 12 месяцев собирать деньги или вещи участникам "СВО" (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины – КР) и их семьям.

При этом лояльные к Кремлю авторы умолчали, что, согласно тому же самому опросу, число сторонников мирных переговоров в ноябре вновь возросло, и теперь их доля достигла 57% против 36% респондентов, выступающих за продолжение войны. При этом доля людей, выступающих против завершения войны, даже если президент РФ Владимир Путин сам примет решение ее закончить, сократилась до 19%.

Это сочетание, казалось бы, противоречивых показателей, может объясняться обычным конформизмом россиян и желанием соответствовать образу "добропорядочного гражданина", формируемому пропагандой. "Помогать участникам СВО" (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины – КР) стало социальным стандартом, своеобразным маркером, доказывающим лояльность государству. К такому поведению призывают сенаторы и другие чиновники, а во всех государственных СМИ публикуются репортажи о помощи военным. Пропагандисты даже создали специальный Telegram-канал о том, "как россияне помогают бойцам СВО" (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины – КР).

Потребность российского большинства доказать свою лояльность властям продиктована, с одной стороны, страхом попасть в число "неблагонадежных" граждан или даже откровенных предателей. С другой стороны, подобное поведение позволяет людям создать иллюзию, что они тоже могут повлиять на ситуацию на фронте, приблизить победу России, и тем самым избежать возможных последствий поражения – так же, как это происходит в случае с доносительством.

Показательно, что данный мотив подавления тревоги косвенно признают даже лояльные властям социологи. Приводя данные о "высокой поддержке Путина на будущих выборах", некоторых из них, тем не менее, признают, что она объясняется кризисной ситуацией и повышенной тревожностью, когда у людей возникает потребность "гордиться своей общностью".

Тем не менее, похоже, что и в новом году большинство россиян будет пытаться демонстрировать лояльность власти. Если прогнозы правозащитников сбудутся, и возникнут новые цензурные ограничения, многие, скорее всего, будут следовать им, боясь противопоставить себя государству и соотечественникам. Возможность протестов во многом зависит от того, насколько религиозным и иным радикалам удастся пролоббировать нормы, грубо вторгающиеся в жизнь обывателей – такие, как запрет абортов, или цензуру развлекательного контента. И, безусловно, на состояние общества.