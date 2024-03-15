'Продолжается предвыборная подготовка': россияне обсуждают эвакуацию жителей села Козинка. Перехват

Рейд российских повстанцев из "Российского добровольческого корпуса", "Легиона свободы России" и "Сибирского батальона" в Курской и Белгородской областях РФ изрядно подпортил "выборы" кремлевского диктатора. В этих регионах проходит эвакуация населения, которому уже не до перевыборов Путина.

Военная разведка Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор двух гражданских россиян. Они обсуждают текущую ситуацию в Грайворонском районе Белгородской области.

Как следует из разговора, в селе Козинка проходит эвакуация.

"Козинка, я смотрю в сводках. В Козинке под Грайвороном там проблема. Козинку эвакуируют", – говорит один из собеседников.

Он спрашивает о ситуации в его селе Головчино, куда также долетели дроны российских добровольцев. Россиянин иронически называет ситуацию в регионе "предвыборной подготовкой".

При этом зазомбированные жители "запоребрика" отказываются верить, что эту военную операцию проводят российские патриоты, они списывают все на украинцев, мол, "Украина наступает".

"И что там? Как дела у нас? Что там в Головчине? Украина не наступает на Головчино?", – спрашивает один из собеседников.

Судя по разговору, в российском Головчино тоже "весело".

Как видно из карты, все три населенных пункта – Грайворон, Козинка и Головчино – находятся вблизи границы Украины и в том регионе, где российские повстанцы анонсировали массированную атаку по путинским военным. К слову, от украинской границы до Грайворона более 20 км.

Напомним, днем 15 марта добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали массированный удар по военным объектам российской оккупационной армии в Белгороде. Они обратились к жителям этого города с призывом уехать в течение часа после публикации предупреждения или скрыться в укрытиях.

В Белгороде и Белгородском районе в этот день с самого утра раздавались взрывы, россияне в панике публиковали фото и видео с последствиями прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ – стрельбой из миномета по целям в стране-агрессорке. Они также призвали жителей приграничных Белгородской и Курской областей РФ находиться в укрытиях.

Российские добровольцы из рядов подразделений РДК и легиона "Свобода России" призвали жителей Белгородской и Курской областей срочно эвакуироваться. Для местного населения объявили дополнительный гуманитарный коридор, который будет действовать с 21:00 15 марта по 7:00 16 марта по московскому времени.

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