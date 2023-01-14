Жительница Днепра, потерявшая сына в результате атаки путинской армии по жилой многоэтажке, обратилась к россиянам. Она прокляла всех граждан РФ вплоть до седьмого поколения.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Obozrevatel.ua. Украинка в слезах спросила оккупантов, за что они сгубили ее сына.

"За что вы его погубили? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали, как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю в седьмое поколение. Будьте вы, собаки, всю жизнь проклятые всеми людьми, мной и всеми материнскими слезами", – заявила она.

Следует отметить, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате этого погибли по меньшей мере девять мирных жителей, ранены 64 человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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