В селе Алгатуй Тулунского района Иркутской области РФ работники местной котельной обнародовали видеообращение, в котором заявили о многомесячной задержке зарплат. В последний раз они получали заработную плату еще в октябре 2024 года.

Видео дня

Один из сотрудников жалуется, что ему пришлось продать лошадь, чтобы отвезти ребенка в больницу. Поэтому персонал заявил о намерении уволиться, что может привести к остановке работы котельной и оставить без отопления около 1,7 тысяч жителей.

При этом котельная находится на стадии банкротства.

Как сообщают росСМИ, после обращения россиян была начата проверка прокуратурой и Следственным комитетом Иркутской области. По ее итогам возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Общая сумма задолженности перед работниками превышает 9 миллионов рублей.

Руководителя МУП "Центральное", отвечающего за деятельность котельной, оштрафовали на 18 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства.

Также прокуратура вынесла официальное представление в его адрес и предупредила мэра Тулунского района о недопущении подобных нарушений в будущем.

Местные власти пообещали принять меры для стабильной работы котельной и обеспечения бесперебойного отопления в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, российская судебная система при Владимире Путине показывает рекордное количество обвинительных приговоров, что значительно превышает даже показатели сталинского СССР. Современная Россия опережает сталинский период более чем в 20 раз по доле обвинительных приговоров в судах, а военные трибуналы начала 1940-х годов отставали более чем в 30 раз.

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