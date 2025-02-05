Приморско-Ахтарск в РФ атакуют беспилотники: россияне сообщают о взрывах и пожаре. Видео

Вечер среды, 5 февраля, оказался беспокойным для оккупантов. Под атакой дронов оказался Крым, а также несколько регионов России: Ростовская, Воронежская, Брянская, Белгородская, Волгоградская области и Краснодарский край. В частности, беспилотники атаковали Приморско-Ахтарск, откуда враг запускает "шахеды" по Украине.

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Об этом пишут российские паблики. Атаку подтвердили местные жители и руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Как сообщают жители кубанского города, беспилотники атаковали район аэропорта. Они пишут, что в городе слышали взрывы, после чего вспыхнул пожар. В сети обнародовали соответствующие видео.

Как пишут в сети, на всей территории Краснодарского края объявлена ​​беспилотная опасность. Россияне заявляют о работе ПВО.

В то же время руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Приморско-Ахтарске есть прилеты.

"Прилеты в Приморско-Ахтарске, откуда Россия запускает постоянно шахеды", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Атаку дронов на город Краснодарского края РФ подтвердил также глава муниципального образования Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко. Он написал в Telegram-канале, что в самом городе и соседних населенных пунктах объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы удара БПЛА.

Впоследствии Бондаренко в голосовом сообщении добавил, что в Приморско-Ахтарске работает ПВО, и призывам жителей не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что вероятно дроны поразили состав российских дронов-камикадзе. Канал также показал на карте район запуска "шахедов", куда, скорее всего, попали беспилотники.

"Предварительно поражен район запуска шахедов/состав", – написали авторы канала.