Прикрываются живым щитом: в Москве открылся ракетный завод посреди жилой застройки. Карта

Страна-агрессор Россия запустила в Москве завод по производству ракет ПВО. Его россияне разместили прямо среди жилых домов – на территории индустриального парка "Руднево" в районе Некрасовка.

Об этом сообщают "Важные истории". Теперь захватчики будут производить ракеты, прикрывая оборонное предприятие живым щитом, которым станут жители окружающих домов.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин передал производственные площади концерну воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". На торжественной церемонии присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава минпромторга Денис Мантуров.

Теперь на площади 93,7 тыс. кв. м. будут находиться участки обработки, сборки и испытаний "выпускаемой продукции". Как известно, "Алмаз-Антей" занимается производством систем противовоздушной обороны, в частности, выпускает комплексы С-400, С-500. Также компания производит радары и локаторы.

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"Теперь перед нами стоит сложнейшая задача: запустить здесь, в Руднево, серийное производство новых ракет в кратчайшие сроки", – заявил гендиректор концерна.

Официально в РФ объяснили расположение завода в такой близости к жилым домам желанием решить проблему безработицы в спальном районе.

"Некрасовка была построена как жилой спальный район в самых плохих традициях прошлого – без рабочих мест, без объектов соцкультбыта. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию", – говорил Собянин.

Отметим, что новый ракетный завод на территории "Руднево" построили по личному поручению российского диктатора Владимира Путина всего за 8,5 месяцев.

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