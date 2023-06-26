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Блог | Пригожинский мятеж: два лучших комментария
События в мордоре 24 июня комментируют и ещё долго будут комментировать почти все, я же отобрал то, что, с моей точки зрения, является наиболее точным.
1. Роман Свитан в интервью Юлии Латыниной сказал, среди прочего, примерно следующее — не столько о россии, сколько о путине (воспроизвожу по памяти):
"Колосс на глиняных ногах оказался без ног — он висит в воздухе и его держат за уши. Кто держит — узнаем, оно повылазит в течение ближайшей недели."
2. Непревзойдённый Максим Кац, мудрый и остроумный, — здесь.
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