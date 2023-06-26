События в мордоре 24 июня комментируют и ещё долго будут комментировать почти все, я же отобрал то, что, с моей точки зрения, является наиболее точным.

Видео дня

1. Роман Свитан в интервью Юлии Латыниной сказал, среди прочего, примерно следующее — не столько о россии, сколько о путине (воспроизвожу по памяти):

"Колосс на глиняных ногах оказался без ног — он висит в воздухе и его держат за уши. Кто держит — узнаем, оно повылазит в течение ближайшей недели."

2. Непревзойдённый Максим Кац, мудрый и остроумный, — здесь.