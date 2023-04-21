"Нет никаких разговоров": в Кремле ответили на слухи о новой волне мобилизации в РФ и устроили истерику из-за Украины

В Кремле отрицают планы на новую волну "частичной мобилизации" россиян на войну против Украины. Новшества в законодательстве, касающиеся работы военкоматов и вручения повесток, связаны якобы со срочной службой. При этом планы Киева присоединиться к НАТО в Москве вызвали приступ истерики.

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Новые пропагандистские тезисы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 апреля в разговоре со СМИ. Он заверяет: мол, в Кремле "нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации". Вероятно, он намекает, что волн нет, потому что мобилизация россиян и не заканчивалась.

В то же время спикер Кремля не смог прокомментировать сообщения о том, что в некоторых вузах студентам раздают повестки. Он отмахнулся от вопроса, сказав, что "первый раз слышит" о таком.

Песков заявил, что сейчас в России модернизируют работу военкоматов, что связанно якобы со срочной службой. Он имел ввиду вручение повесток через электронный портал "Госуслуги" и другие нововведения.

Также он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что будущее Украины – в Альянсе. По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, НАТО "продолжает линию на поглощение и втягивание Украины".

Представитель Путина сказал, что РФ имеет дело с "агрессивным блоком", действия которого "демонстрируют правильности решения о начале "спецоперации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно московских полицейских отправили на военно-врачебную комиссию. До этого им раздали пулеметы и устроили стрельбы. По данным СМИ, цель данной подготовки – создание специального полка для разгона митингов в РФ.

– По разным оценкам, из России сбежало от 500 тысяч до 1 миллиона мужского населения. Диктатор Владимир Путин ответил на столь массовую эмиграцию введением электронных повесток и запретом покидать страну призывникам, если те были вызваны в военкомат, но не явились туда.

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