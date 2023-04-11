Пригожин пытается взять под контроль одну из политических партий в РФ: аналитики ISW объяснили, что задумал владелец ЧВК "Вагнер"

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы хочет взять под свой контроль партию "Справедливая Россия – За правду". Не исключено, что он положил глаз на руководящую должность в петербургском отделении политсилы, чтобы конкурировать со своим давним оппонентом, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым за влияние в городе.

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Такое предположение сделал американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 10 апреля. Пригожин, судя по всему, хочет принимать в политике страны-агрессора активное участие.

По информации российского оппозиционного издания "Медуза", из "Справедливой России – За правду" ушли четыре члена, чтобы сформировать новое движение. Некоторые причиной такого решения назвали сближение между лидером партии Сергеем Мироновым и Пригожиным.

Основатель ЧВК поддерживает Миронова, свою "дружбу" они демонстрируют публично. Аналитики ISW предположили, что одобрение Мироновым ЧВК "Вагнер" может спровоцировать дальнейший раскол внутри Кремля.

Лидер политической силы, вероятно, пытается возродить свое собственное влияние и использовать "повара Путина" в качестве покровителя для своих политических амбиций.

Со ссылкой на несколько источников в Институте изучения войны заявили, что владелец "Вагнера" якобы хочет возглавить отделение СР в Санкт-Петербурге.

Однако, по информации "Медузы", администрация президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит Пригожину получить контроль над партией.

При этом ранее источники издания говорили о том, что Пригожин был заинтересован в инвестициях в другую партию – "Родина".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин недавно заявил, что Украина якобы собрала "до 400 тысяч солдат" и ждет западное вооружение. По его словам, контрнаступление Сил обороны "недооценивать нельзя".

– Ранее "повар Путина" обратился с официальным письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил о помощи для его наемников для отражения украинского контрнаступления, которое, по его словам, должно состояться в апреле.

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