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Пригожин пытается взять под контроль одну из политических партий в РФ: аналитики ISW объяснили, что задумал владелец ЧВК "Вагнер"

Дарья Дурова
Новости России
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Пригожин хочет стать политическим игроком

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы хочет взять под свой контроль партию "Справедливая Россия – За правду". Не исключено, что он положил глаз на руководящую должность в петербургском отделении политсилы, чтобы конкурировать со своим давним оппонентом, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым за влияние в городе.

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Такое предположение сделал американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 10 апреля. Пригожин, судя по всему, хочет принимать в политике страны-агрессора активное участие.

По информации российского оппозиционного издания "Медуза", из "Справедливой России – За правду" ушли четыре члена, чтобы сформировать новое движение. Некоторые причиной такого решения назвали сближение между лидером партии Сергеем Мироновым и Пригожиным.

Основатель ЧВК поддерживает Миронова, свою "дружбу" они демонстрируют публично. Аналитики ISW предположили, что одобрение Мироновым ЧВК "Вагнер" может спровоцировать дальнейший раскол внутри Кремля.

Сергей Миронов с кувалдой Вагнера

Лидер политической силы, вероятно, пытается возродить свое собственное влияние и использовать "повара Путина" в качестве покровителя для своих политических амбиций.

Со ссылкой на несколько источников в Институте изучения войны заявили, что владелец "Вагнера" якобы хочет возглавить отделение СР в Санкт-Петербурге.

Однако, по информации "Медузы", администрация президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит Пригожину получить контроль над партией.

При этом ранее источники издания говорили о том, что Пригожин был заинтересован в инвестициях в другую партию – "Родина".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пригожин недавно заявил, что Украина якобы собрала "до 400 тысяч солдат" и ждет западное вооружение. По его словам, контрнаступление Сил обороны "недооценивать нельзя".

– Ранее "повар Путина" обратился с официальным письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил о помощи для его наемников для отражения украинского контрнаступления, которое, по его словам, должно состояться в апреле.

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