Пригожин после 'бунта' распустил медиахолдинг и 'фабрику троллей': их блокировал Роскомнадзор

Роскомнадзор заблокировал медиа, связанные с Евгением Пригожиным. Среди них – издание "РИА ФАН", "Политика Сегодня", "Экономика Сегодня", "Невские новости" и "Народные новости".

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После этого лидер ЧВК "Вагнер" распустил свою так называемую "фабрику троллей" и медиахолдинг "Патриот", в который входят вышеперечисленные издания. Об этом сообщают в российских Telegram-каналах.

Эти медиа указаны в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. При этом причина блокировки не указана.

Так, вчера издание The Bell писало, что после мятежа Пригожина его медиахолдинг ищут нового владельца. Среди вариантов рассматривают близкого друга Путина Юрия Ковальчука и его "Национальную медиа-группу".

Вечером 29 июня социальная сеть "ЯRus" объявила о прекращении своей деятельности из-за финансовых проблем. По данным журналистов, этот проект получал финансирование от Евгения Пригожина, а его "фабрика троллей" искусственно увеличивала аудиторию "патриотического аналога" иностранных социальных сетей.

Следует отметить, что работа фабрики троллей была прекращена с начала вооруженного мятежа Пригожина. 24 июня силовые структуры РФ провели обыски в офисах Пригожина в Санкт-Петербурге и конфисковали всю компьютерную технику, принадлежавшую медиаимперии Пригожина, в частности "фабрике троллей".

В России использовали "фабрику троллей" для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях, а также для нападений на политиков в нескольких странах, в частности, в Великобритании и Южной Африке.

Ранее Буданов заявил, что после попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задачу ликвидировать его организатора, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, в то же время остается открытым вопрос, решаться ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

Напомним, ранее стало известно, что в России связанные с ЧВК "Вагнер" хакеры остановили работу провайдера, обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части. Хакерская группа, взявшая на себя ответственность за "разрушение ИТ-инфраструктуры по всей стране", заявила о связях с частной армией Пригожина и анонсировала новые удары.