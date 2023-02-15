Пригожин показал очередную серию шоу ''Зек и кувалда'': пока живой ''вагнеровец'' рассказал об украинском плене. Видео

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал очередной пиарный ролик. "Повар Путина" показал "воскресшего" наемника, казнь которого еще недавно упорно распространяли пророссийские паблики. Пригожин устроил с ним цирковое интервью.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm и опубликовали соответствующее видео. На нем живой и здоровый вагнеровец Дмитрий Якущенко рассказывает об "ужасах" украинского плена, а Пригожин, хихикая рядом, дает указания и "журналистам", и "воскресшему" наемнику.

На кадрах хорошо заметно волнение Якущенко, он ведет себя нервно, боится сказать что-то лишнее. Похоже, он хорошо помнит, как был примотан головой в кирпичам, а над ним махали кувалдой.

Дрожащим голосом Якущенко рассказывает, как его "пытали" в Украине "угрозами, что убьют и выложат в интернет " и это увидит его мать.

"Собственно его обменяли и вагнеровцы совершили именно то, за что зек и переживал – сняли видео, будто разбивают ему голову кувалдой и выложили в интернет", – отметили волонтеры InformNapalm.

Во время "интервью" в большинстве случаев Пригожин либо перебивает Якущенко, либо сам за него отвечает. При этом владелец ЧВК "Вагнер" дал указание "журналистам" много не расспрашивать зека, потому что он "обычный боец, который не готов много отвечать".

По словам "повара Путина", Дмитрий Якущенко в плену "пи*дел глупости, потому что была такая команда". В то же время он имел "внутри пленку, которую мотал", разведывая расположение техники и подразделений ВСУ.

Вместе с тем, судя по кадрам, Якущенко опасается за свою жизнь, находясь рядом с маньяком Пригожиным. Зачем путинскому прихвостню понадобилось устраивать мистификацию с "казней" и "воскресением" – неизвестно. Но Якущенко наверняка хорошо знает, что от этого преступника можно ожидать чего угодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийские паблики распространили видео, как террористы ЧВК "Вагнер" кувалдой по голове якобы убили наемника из Крыма Дмитрия Якущенко, не захотевшего воевать за РФ. Он бежал с фронта, но боевики быстро его поймали, затащили в подвал и сняли "казнь" на камеру.

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