Прекрасно, что мир оценил нашу работу: детская омбудсмен РФ о решении МУС по ее аресту

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в противозаконном похищении украинских детей на оккупированных территориях.

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На решение МУС Львова-Белова отреагировала циничным замечанием, мол, мир отреагировал на "работу по помощи детям". Ее заявление тиражируют российские пропагандистские СМИ.

"Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны", – заявила Львова-Белова.

Напомним, 17 марта МУС выдал международные ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в организации незаконного вывезения на территорию РФ минимум 16 тысяч украинских детей из оккупированных регионов Украины. Вернуть за более чем год полномасштабной военной агрессии РФ удалось лишь 308 маленьких украинцев.

Теперь президента и детского омбудсмена РФ могут арестовать на территории любой страны, ратифицировавшей Римский статут.

"Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления", – говорится в документе.

Уточняется, что ордера на арест были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.