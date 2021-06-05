Предполагаемая дочь Путина выступила на ТВ: как выглядит Тихонова. Видео

Гендиректор центра "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, выступила на Петербургском международном экономическом форуме. Отметим, что лицо женщины на ТВ не показывали до 2018 года.

Как пишет "Дождь" на своем Telegram-канале, 4 июня Тихонова по видеосвязи приняла участие в сессии под названием "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института". В начале своего выступления россиянка извинилась, что не могла лично присутствовать на встрече (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предполагаемая 34-летняя дочь президента России также занимает пост заместителя директора в институте математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова.

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В 2019 году она защитила диссертацию кандидата физико-математических наук на тему: "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов".

Дочерью Путина Тихонову назвали в Reuters и Bloomberg в 2015 году. Официально об этом не заявляется, поскольку личная жизнь главы РФ тщательно скрывается. Известно лишь, что у него есть две дочери (хотя СМИ нашли и третью, внебрачную, – Елизавету Кривоногих (она же Луиза Розова).

В 2016 году тогдашний глава российского банка ВТБ Андрей Костин также случайно подтвердил, что Тихонова является дочерью российского президента. Делали подобные "оговорки" и другие чиновники, но потом от своих слов отказывались.

В 2019-м стало известно, что фонд "Национальное интеллектуальное развитие", которым руководит предполагаемая дочь Путина, получил от государственной "Роснефти" 28 млн рублей на проведение патентных исследований.

Тихонова также профессионально занимается спортом – она член сборной России по акробатическому рок-н-роллу.

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