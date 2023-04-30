Хотя какое предчувствие. Первые признаки уже очевидны. А драйвером ее стал Евгений Пригожин. Он уже открыто взбунтовался против военного руководства. Пригожин заявил, что если не будет решена проблема с поставками боеприпасов для "Вагнера", ЧВК оставит позиции в Бахмуте и оголит фронт. Так и написал Шойгу, а потом сообщил об этом городу и миру.

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В условиях военного времени такая угроза называется мятежом. Случись такое в любой армии во время Первой или Второй мировой войны, это была бы экстраординарная черезвычайная ситуация. Подобный мятежник из числа военного руководства был бы немедленно арестован и, скорее всего, расстрелян.

А вот во время гражданской войны такое поведение полевых командиров вполне обыденно: оголил фронт, ушёл в тыл, поднял мятеж, ударил по своим конкурентам.

Пригожин, Кадыров и разные ЧВК, конфликтующие с руководством армии и друг с другом, открывают в России время атаманщины, то есть "доминирования неконтролируемых вооруженных формирований в условиях отсутствия или недостаточности государственной власти". А это и есть самая опасная форма Гражданской войны.

Помните лозунг Ленина: "Превратим войну империалистическую в войну гражданскую". Ещё один лысый в кепочке на броневичке "может повторить".

Следующий шаг - военные столкновения между армейскими частями и ЧВК Вагнера. Они могут начаться после новых поражений российской армии, когда лампасы и наёмники будут пытаться сваливать друг на друга отвественность и делить тающие ресурсы.

P.S. На известной картине Сальвадора Дали "Предчувствие гражданской войны", оказывается, изображена эпохальная схватка между головой Пригожина и задницей Шойгу или наоборот, но это ничего не меняет, понять, где у них что, всё равно невозможно.