Появление 'Орешника' минимизирует необходимость применения ядерного оружия, – Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что появление современной ракеты "Орешник" делает использование ядерного оружия почти ненужным. Это заявление может быть признаком того, что Россия хочет снизить уровень ядерного напряжения.

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Об этом пишет Telegram-канал "Агентство. Новости". "По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину усовершенствовать, а "Орешник". Потому что если разобраться, достаточно этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", – сказал Путин.

Эти слова подтвердили ранее озвученную позицию Путина на саммите ОДКБ в Казахстане в конце ноября. Тогда он утверждал, что удар несколькими ракетами "Орешник" может походить по мощности на применение ядерного оружия, но без риска радиационного заражения.

Новое заявление Путина также может интерпретироваться как сигнал о понижении вероятности ядерной эскалации со стороны России.

Россия ранее несколько раз намекала на возможность применения ядерного оружия для защиты от западных ракет, которые могут поражать его территорию.

Однако после того, как США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов в пределах признанных границ России, ситуация изменилась. В ответ Россия применила экспериментальную ракету "Орешник" по Днепру 21 ноября.

Напомним, что баллистическая ракета "Орешник", которую Россия применила для удара по Днепру 21 ноября, была оснащена несколькими боеголовками, однако они не содержали взрывчатки. Благодаря этому нанесенный ущерб был минимальным, поскольку ракета несла обучающую боеголовку.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нанесла удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник", стремясь направить "стратегический сигнал" в ответ на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ. Однако российский диктатор Владимир Путин соврал о новизне этой ракеты и количестве подобных образцов на вооружении России.

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