Глава ЦРУ поехал в Москву из-за скопления войск РФ возле украинской границы – CNN

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс прибыл в столицу страны-агрессора России Москву из-за наращивания вооружения РФ возле украинской границы. С такой целью его туда отправил президент Джо Байден.

Бернс должен был предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за ситуацией, сообщает CNN. Он также должен выяснить, как Россия мотивирует данной стягивание вооружения.

Визит главы ЦРУ в РФ – это довольно редкое явление. Известно, что он успел провести встречи с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля. После этого, по данным источников СМИ, он поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Общение дипломатов на высоком уровне указывает на то, как сильно в США обеспокоены и серьезно относятся к перемещениям войск РФ возле границы Украины.

Данные о том, что Америка продолжает отслеживать ситуацию, подтвердили и в Минобороны страны. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что "масштабы и размеры единиц вооружения РФ", которые сейчас наблюдаются в указанном районе, являются "необычными".

Отмечается, что в США не было единого мнения о мотивах РФ. Кто-то из представителей администрации считал, что на самом деле возможно вторжение России в Украину, другие же склонялись к мнению, что это лишь элемент запугивания либо же военные учения. В связи с этим Байден послал Бернса в Москву, чтобы предотвратить любую возможную эскалацию.

В США также считают, что РФ может использовать экспорт газа как рычаг давления на Украину и другие страны Европы, так как зимой они могут столкнуться с новым энергетическим кризисом. Эту позицию и обеспокоенность Бернс выразил на переговорах в Москве.

Напомним: большое количество российских войск заметили на юге и западе РФ, в США и Европе серьезно обеспокоены из-за этой ситуации. Вместе с тем, в украинской военной разведке заявили, что не зафиксировали дополнительной переброски российских войск к границе Украины.

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