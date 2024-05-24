Повреждены истребители: появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на аэродром 'Кущевская' в Краснодарском крае

В ночь на 19 мая украинские дроны атаковали российский военный аэродром Кущевская в Краснодарском крае. В России заявили, что в ходе ночной атаки над регионом якобы сбили почти 60 дронов, но умолчали о последствиях атаки.

А они были: судя по спутниковым снимкам, в ходе атаки были поражены по меньшей мере два российских истребителя, третий – под вопросом. К таким выводам, анализируя изображения со спутника Planet Labs по просьбе проекта "Схемы" и российской службы Радио Свобода, пришел авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Журналисты "Схем" получили свежие спутниковые снимки Planet Labs, зафиксировавшие территорию аэродрома Кущевская после атаки в ночь на 19 мая. Осмотрев их, Храпчинский разглядел не менее двух поврежденных российских истребителей, Су-27 и Су-34, под вопросом – еще один, Су-30.

"Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су- 27", – отметил эксперт.

По словам Храпчинского, аэродром Кущевска использовался в качестве учебной базы Краснодарского высшего военного авиационного училища: там РФ готовила будущих лётчиков.

Однако после начала полномасштабной агрессии против Украины не менее активно аэродром начали использовать также для атак на Украину.

Интересно, что после атаки 19 мая, которую, по данным источников, провела Служба безопасности Украины, с аэродрома оккупанты забрали большинство самолетов.

При этом к утру после удара по Кущевской и ряду других военных объектов на территории РФ, в минобороны России похвастались, что якобы "сбили" 57 украинских дронов только над Краснодарским краем. О том, сколько из них попали в цели и какие убытки понес агрессор, там традиционно умолчали.

Напомним, о "зажигательной ночи" на Кубани сообщалось утром 19 мая. Тогда, кроме аэродрома Кущевская, стало известно о "бавовне" на очередном НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани стал мишенью для удара не в первый раз. После атаки 19 мая руководство предприятия заявило о приостановке его работы.