Потребуются триллионы рублей: Россию в ближайшем будущем ожидают серьезные ядерные проблемы

В России на балансе госкорпорации "Росатом" находится целый ряд объектов использования ядерной энергии, которые еще в советское время выработали свой ресурс. В связи с этим, в ближайшие 70 лет "Росатому" необходимо будет вывести из эксплуатации 26 энергоблоков атомных электростанций.

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На это госкорпорации понадобятся триллионы рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Минэнергетики РФ работает над поиском финансирования для вывода из строя атомных энергоблоков, завершивших свой срок службы.

"На сегодняшний день это касается 35 энергоблоков, из которых 9 уже выведены из эксплуатации. Для выполнения этой задачи до 2093 года необходимо 3 триллиона рублей", – заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

По его словам, для реализации плана рассматриваются возможности субсидий из бюджета и финансирования от "Росатома".

Кроме того, в министерстве напомнили, что российский диктатор Владимир Путин поставил задачу увеличить долю атомной генерации до 25% к 2045 году.

Ранее сообщалось, что из-за ракетной атаки РФ 17 ноября украинские АЭС (атомные электростанции) уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание. Пока только два реактора работают на полную мощность.

Как сообщал OBOZ.UA, стратегическим решением для Украины является приоритет атомной энергетики, в частности достройка блоков на АЭС.

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