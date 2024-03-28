'После 'СВО' будет новая война': пропагандист Соловьев рассказал россиянам о 'перспективах'. Видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев размечтался, что страна-террорист Россия сможет победить в войне против Украины. При чем, по его словам, это "перспектива" будущих нескольких лет.

В то же время Соловьев призвал россиян готовиться к следующей войне. Фрагмент пропагандистского шоу опубликовали в Telegram.

Одиозный пропагандист выдал, что стране-террористу РФ нужно победить в войне в ближайшие несколько лет. При этом другие участники шоу спорили с ним и говорили, что России нужно в ближайшее время решить и другие проблемы.

Более того, Соловьев заявил, что после российско-украинской войны, которую террористы называют "специальной военной операцией", мира не будет. Таким образом пропагандист намекнул, что россиянам стоит готовиться к следующей войне.

"Та не будет никакого "после СВО". Вы, к сожалению, не хотите увидеть, что после СВО будет следующая война", – заявил Соловьев.

Напомним, Соловьев призвал снести Харьков "поквартально", предложив горожанам 48 часов, чтобы оттуда уехать. Также пропагандист выразил непонимание, почему до сих пор стоит "нацистский город" Киев.

Ранее Соловьев устроил истерику из-за масштабных военных учений НАТО по сценарию нападения армии РФ на территорию Альянса. Приспешник Кремля традиционно начал запугивать всех ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и Белгородской области, которые жалуются на обстрелы и равнодушие со стороны федеральных властей. Он попытался выставить их лжецами и даже съездил в Белгород, чтобы показать, что там якобы все в порядке.

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