После падения самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ – ЦНС

После сообщений о вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в результате падения самолета в Тверской области России вагнеровцы планируют из Беларуси ехать в Россию. Оккупанты якобы формируют колонны для выезда из лагерей в РБ.

Видео дня

Об этом вечером в среду, 23 августа, сообщили в Центре национального сопротивления. Такую информацию передали представители белорусского подполья.

Вечером этого дня, по их данным, происходило сворачивание части лагерей террористов "Вагнера" в Беларуси.

Вероятно, колонны направляются в сторону границы со страной-агрессором Россией, но белорусские спецслужбы пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников.

При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram сообщила, что в поселке Цель, рядом с лагерем наемников "ЧВК Вагнера", начались серьезные перебои с мобильным интернетом.

При этом в сети опубликовали видео, на котором, вероятно, боевики ЧВК "Вагнер" после информации о смерти Пригожина заявили, что "они уже стартуют".

В одном из обнародованных в соцсетях видео группа наемников стоит у дороги и призывает "ожидать их".

"Много разговоров идет о том, чем будет заниматься "Вагнер" в данной ситуации. Мы скажем одно: мы уже стартуем. Ждите нас", – говорит один из террористов.

На другом видео вероятно еще один наемник "Вагнера" прямо обвиняет в убийстве Пригожина "маленькую кремлевскую падаль", намекая на диктатора Владимира Путина.

"По сути, команда всем нашим подразделениям... Вы знаете, где закопаны ваши автоматы, пулеметы, БК, гранаты... Все мы видим, что этот черт заигрался. Ждите дальнейших команд", – говорит вагнеровец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное агентство воздушного транспорта России спустя несколько часов после аварии опубликовало полный список всех, кто был в самолете Embraer ERG 135 во время его крушения Тверской области. Среди них есть сам Пригожин, а также основатель ЧВК Дмитрий Уткин.

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