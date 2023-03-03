После ''бавовны'' с аэродрома в Ейске исчезли шесть истребителей Су-34. Спутниковые фото

С российского военного аэродроме в Ейске Краснодарского края после "бавовны" 28 февраля исчезла часть самолетов. По состоянию на 2 марта там находились на 6 Су-34 меньше, чем было 15 февраля.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com, опубликованные изданием "Радио Свобода". В то же время спутники опровергли вранье российских официальных лиц о том, что никаких взрывов и пожаров в районе аэродрома не было, а звуки, которые слышали горожане, связаны с "учениями".

Как сообщает "Радио Свобода", после взрывов и пожара 28 февраля на российском военном аэродроме в Ейске Краснодарского края оттуда исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"Это произошло после пожара в районе аэродрома, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля. Отсутствие большинства Су-34, которые обычно находятся на стоянке, можно заметить на спутниковом снимке сервиса Planet.com, сделанном 2 марта", –– пишет издание.

В то же время, спутники зафиксировали ложь главы Ейского района, заявившего, что никаких взрывов и пожаров в районе аэродрома 28 февраля якобы не было. Он заявлял, что напугавшие россиян звуки и дым – следствие "военно-тактических учений".

На спутниковых снимках, зафиксировавших полигон на территории 726 учебного центра ПВО, от 22 февраля и от 2 марта, видны выгоревшие поля на его территории.

Напомним, 28 февраля в России пожаловались на массированные атаки БПЛА по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Также беспилотники заметили в Подмосковье, а в Ленинградской области из-за "неопознанного летательного объекта" закрывали воздушное пространство.

Российское МО сразу обвинило в атаках "киевский режим".

В этот же день жители Ейска наперебой сообщали о двух мощных взрывах и вспыхнувшем после них пожаре на военном аэродроме в этом городе. По Ейску поползли слухи об атаке беспилотников.

Официально российские власти факт взрывов и пожара отрицали, они заявили, что звуки взрывов и дым связаны якобы с проведением учений.