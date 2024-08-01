Пошел убивать украинцев, потому что 'не было работы': родственники 'пропавшего' оккупанта пожаловались, что Россия бросила их с выплатами

Родственники пропавшего на войне в Украине оккупанта пожаловались, что Россия бросила их с выплатами. 41-летний россиянин Михаил Пьянковский подписал контракт 1 июня 2024 года, а уже через несколько дней его отправили на передовую.

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Об этом сообщают в российских пабликах. Уже 9 июня оккупант оказался на передовой под Авдеевкой.

Как рассказывают родственники, кроме того, что у него не было должной подготовки, мужчину даже ничем не обеспечили.

"Он позвонил по телефону и попросил выслать ему 40 тысяч рублей, чтобы купить вещи. Мы сделали перевод на карту командира части. Затем Михаил позвонил и сказал, что идет на зачистку. С тех пор мы о нем ничего не знаем", – рассказывает родня оккупанта.

Связь с Михаилом исчезла 19 июня. После подписания контракта ему выдали банковскую карту, которую он оставил маме, однако обещанные почти 600 тысяч рублей так и не поступили на счет. В военкомате родственникам сказали, что они не имеют к этому отношения.

Пьянковского отправили в бой без подготовки, сразу по прибытии на фронт 9 июня. Сейчас он официально считается без вести пропавшим.

Мужчина решил пойти на войну из-за отсутствия работы в родном селе Маяк. Близкие пытались ему отказать.

"У нас в селе работы нет. Михаил говорил, что все равно здесь заняться нечем, вот и подписал контракт. Мы его отказывали. Свою карту "Мир", которую ему выдали после подписания контракта, оставил матери. Ему обещали 400 тысяч региональных рублей и 195 тысяч рублей федеральных. Мы ждем. Вчера проверяли карточку, она полностью пуста. Когда выплаты упадут? В военкомате нам сказали, что не имеют к этому отношения", – рассказывают родственники.

У оккупанта дома остались 67-летняя мать и двое детей 15 и 17 лет.

Ранее сообщалось, что находящийся в военном госпитале российский пропагандист пожаловался на безумные потери оккупантов на фронте. Он сравнил ситуацию с 2022 годом – больницы настолько переполнены, что захватчики лежат прямо в коридорах.

Напомним, что 27 июля на временно оккупированной территории Луганской области произошел прилет по тыловому военному полигону российских захватчиков. У врага вследствие этого значительные потери в личном составе – около 90 оккупантов стали "двухсотыми" или "трехсотыми".