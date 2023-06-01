"Пора принять правильное решение": легион "Свобода России" обратился к российским военным
Воины легиона "Свобода России" призвали оккупантов из российской армии сделать правильный выбор и не умирать в преступной, захватнической войне против Украины. Военнослужащие ВС РФ могут обратиться в украинский государственный проект "Хочу жить" и сложить оружие либо перейти на сторону "Свободы России".
Соответствующий призыв появился 1 июня на канале легиона в Telegram. Пресс-служба военных написала, что для россиян "настал момент принять правильное решение".
"Вас отправляют на преступную, захватническую войну – но вы не рабы! Путинский режим ставит вас перед выбором: идти умирать в чужую страну либо подвергнуться людоедским тюремным наказаниям за отказ стать оккупантом. Мы призываем вас откинуть эту рабскую парадигму и перейти на сторону добра", – сказано в сообщении.
Военнослужащие Российской Федерации могут добровольно сдаться в плен, связавшись с украинской стороной через линию "Хочу жить".
В "Свободе России" отметили, что это позволит пересидеть боевые действия в украинском плену в человеческих условиях, под присмотром представителей Международного комитета Красного Креста.
"Или же присоединяйтесь к легиону "Свобода России" – российским патриотам, которые ведут освободительную войну против путинского режима", – написали представители подразделения.
Как связаться с проектом "Хочу жить":
Telegram-чат-бот – http://t.me/spasisebyabot
Звонки (с украинских номеров) +38 044 350 89 17 и 688
Telegram или WhatsApp:
+38 095 688 68 88
+38 093 688 68 88
+38 097 688 66 88
Как писал OBOZREVATEL:
– Утром 1 июня легион "Свобода России" анонсировал новые операции на территории РФ. Окончательной целью воины назвали освобождение всей Российской Федерации – "от Белгорода до Владивостока".
– Вторую фазу операций анонсировал также Русский добровольческий корпус.
– После этого в сети появились сообщения о боях, которые развязались на границе Украины с Белгородской областью. Атакован был пропускной пункт "Шебекино" (РФ); в штурмовых действиях участвовали танки, артиллерия и другая военная техника.
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