"Пора принять правильное решение": легион "Свобода России" обратился к российским военным

Воины легиона "Свобода России" призвали оккупантов из российской армии сделать правильный выбор и не умирать в преступной, захватнической войне против Украины. Военнослужащие ВС РФ могут обратиться в украинский государственный проект "Хочу жить" и сложить оружие либо перейти на сторону "Свободы России".

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Соответствующий призыв появился 1 июня на канале легиона в Telegram. Пресс-служба военных написала, что для россиян "настал момент принять правильное решение".

"Вас отправляют на преступную, захватническую войну – но вы не рабы! Путинский режим ставит вас перед выбором: идти умирать в чужую страну либо подвергнуться людоедским тюремным наказаниям за отказ стать оккупантом. Мы призываем вас откинуть эту рабскую парадигму и перейти на сторону добра", – сказано в сообщении.

Военнослужащие Российской Федерации могут добровольно сдаться в плен, связавшись с украинской стороной через линию "Хочу жить".

В "Свободе России" отметили, что это позволит пересидеть боевые действия в украинском плену в человеческих условиях, под присмотром представителей Международного комитета Красного Креста.

"Или же присоединяйтесь к легиону "Свобода России" – российским патриотам, которые ведут освободительную войну против путинского режима", – написали представители подразделения.

Как связаться с проектом "Хочу жить":

Telegram-чат-бот – http://t.me/spasisebyabot

Звонки (с украинских номеров) +38 044 350 89 17 и 688

Telegram или WhatsApp:

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Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 1 июня легион "Свобода России" анонсировал новые операции на территории РФ. Окончательной целью воины назвали освобождение всей Российской Федерации – "от Белгорода до Владивостока".

– Вторую фазу операций анонсировал также Русский добровольческий корпус.

– После этого в сети появились сообщения о боях, которые развязались на границе Украины с Белгородской областью. Атакован был пропускной пункт "Шебекино" (РФ); в штурмовых действиях участвовали танки, артиллерия и другая военная техника.

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