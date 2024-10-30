Попытка влияния на Запад: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина по поводу ядерного оружия

В России состоялись военные учения по ядерному сдерживанию, в рамках которых были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и баллистических ракет "Синева" и "Булава". Участие в учениях по видеосвязи принял российский диктатор Владимир Путин.

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Он снова принялся рассказывать об "уникальных" ракетных системах на вооружении российских сил стратегического сдерживания и озвучивал завуалированные угрозы ядерным оружием. Об этом говорится в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW), где заявления диктатора трактовали как очередную попытку повлиять на решения стран Запада.

29 октября Путин в режиме видеоконференции принял участие в учениях российских войск по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. В ходе учений силы стратегического сдерживания осуществили пуски межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования "Ярс", баллистических ракет подводного базирования "Синева", "Булава" и крылатых ракет воздушного базирования.

В ходе учений российский диктатор сделал ряд заявлений, которые вкладываются в уже привычную для российских чиновников тактику реализации "ядерных информационных операций".

В частности, Путин заявил, что российская ядерная триада "продолжает гарантировать российский суверенитет и безопасность и помогает поддерживать глобальный баланс сил", поэтому должна оставаться в постоянной боевой готовности. По его словам, для России жизненно важно иметь современные стратегические силы сдерживания, учитывая "растущую геополитическую напряженность" и "появление новых угроз".

"Мы хорошо понимаем, что именно "ядерная триада" продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности", – заявил Путин.

Диктатор также похвастался тем, что российские силы стратегического сдерживания якобы получают новые стационарные и мобильные ракетные системы, имеющие повышенную точность, сокращенное время запуска и увеличенные возможности.

При этом упомянутые "уникальные" системы никто не показал. Сейчас Россия проводила обучение с использованием тех же ракетных систем, что и во время учений в 2022 и 2023 годах.

"ISW продолжает оценивать, что Путин и другие высокопоставленные российские чиновники пытаются использовать ядерную риторику и регулярные военные учения как форму рефлексивного контроля, чтобы заставить западных чиновников, принимающих решения, к сдерживанию и сокращению поддержки Украины", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что темпы наступления российских войск в Украине выросли, но соответствуют позиционной войне. Западные отчеты, проводящие параллели между текущим продвижением оккупантов и темпами, с которыми они захватывали украинские территории в начале полномасштабного вторжения, вводят в заблуждение. Ведь в 2022 году скорость продвижения российских войск была в 90 раз выше, чем сейчас.

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