'Понеслась': в России вернулась практика массовых доносов, люди жалуются друг на друга

В России возродилась практика массовых доносов. Россияне скринят посты в соцсетях или сообщения в закрытых группах и оправляют "куда следует".

В сопроводительных письмах просят "принять меры" против "националпредателей". Об этом в Facebook написала российская писательница и блогер Лилия Ким.

"Ну, понеслась. Сегодня уже второй друг мне сообщает, что на него написали донос. Теперь донос - это скрин из закрытой группы или соцсетей, снабжённый все теми же "как патриот" и "примите меры". Другому, на которого катали донос относительно повезло - получивший начальник оказался не совсем сволочь и предупредил, отправив скрин скрина и письма, показав кто настучал и от кого держаться подальше", - рассказывает Ким.

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Она также рассказала о том, что произошло с первым ее другом, на которого написали донос.

"Ему "повезло" наполовину - получивший донос начальник ему сказал и дал выходные, чтобы свалить, потому что в понедельник он "примет меры". Потому что если нет - стукач известный г*внюк и будет писать уже на него. Облетел лепесток через запад на восток, вернулся сделав круг", - резюмировала блогер.

В комментариях она уточнила, что больше всего доносов россияне пишут на соотечественников, работающих в медиа и госучреждениях. Также много доносов связаны с университетами и церковью.

Пользователи в комментариях также сообщают о доносах на уровне местной власти.

"Явление массовое: уже муниципальных депутатов для разъяснений вызывают в прокуратуру, потому что другие муниципальные депутаты на своих коллег написали доносы. Это, кстати, к вопросу о тотальной поддержке спецоперации", - написала одна из комментаторов.

"Да, я заметила. Позвонила знакомым в Москву - даже боятся разговаривать, всю переписку в мессенджерах просят сразу же удалять, но при этом основная масса, говорят, жутко зомбирована Первым каналом, откуда с утра до ночи льется пропаганда. И врут, врут, врут. Если послушать из политологов и прочих лиц, то украинцы сами бомбят свои города, убивают своих детей или же обрекают их на сиротство", - написала вторая.

Пользователи также сообщают, что подобные процессы обрели массовость и в Беларуси. Там доносы поощряются с 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинка рассказала, как дважды потеряла дом из-за войны: из-за оккупации Россией Донецка она переехала в Мариуполь. Теперь оккупанты разбомбили ее дом в новом, уже ставшем родным городе.

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