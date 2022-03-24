'Это может случиться с каждым, если не остановить Россию': украинка рассказала, как дважды потеряла дом из-за войны. Фото

Жительница Мариуполя Диана Берг рассказала об ужасах, которые творятся в окруженном российскими оккупантами городе. Она показала страшные разрушения, совершенные Россией в процветающем еще недавно городе.

Сейчас женщина осталась без крыши над головой из-за российской агрессии в городе, куда она 8 лет назад сбежала из оккупированного Россией своего родного Донецка. Свою историю Диана Берг рассказала на своей странице в Facebook.

Она выложила фото с ключами от своей мариупольской квартиры и от помещения, в котором вместе с друзьями они открыли арт-пространство для молодежи Мариуполя.

"У нас была хорошая квартира возле драмтеатра, и у нас было прекрасное арт-пространство, где сотни подростков чувствовали себя как дома и обучались креативным индустриям. Теперь эти ключи ведут к сгоревшим и разрушенным зданиям в Мариуполе, а там, где-то под завалами жилого дома, лежат еще одни ключи - от моей донецкой квартиры, первого дома, который отняла у меня Россия 8 лет назад. И от такого же красивого арт-пространства на проспекте Освобождения Донбасса. Дома, которые я больше никогда не увижу" , – написала Диана Берг.

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Она отметила, что не желала бы никому потерять родной дом хотя бы раз - и постоянно жить надеждой однажды туда вернуться.

"Я и многие украинцы это почувствовали дважды, ведь Донецк оккупирован, а Мариуполь полностью уничтожен. Но я боюсь, что это может произойти снова и снова, и потом снова. Очень скоро такое может произойти с каждым, если не остановить российский терроризм – они не остановятся сами. Поэтому, прошу всех международных партнеров о невозможном - сделать что можете и даже больше, чтобы остановить Россию. Закрыть небо, привлечь к переговорам о зеленых коридорах, помочь большим оружием, запретить российскую элиту, нефть и газ", - призвала международное сообщество украинка, которую Россия во второй раз лишила дома.

Она убеждена: нет такой цены, которую не стоило бы заплатить, чтобы остановить Кремль в его намерениях уничтожить мир.

"Международное сообщество сделало так много, чтобы помочь Украине – но этого недостаточно. Когда дело доходит до России, не существует такого понятия как "достаточно", – написала Диана Берг.

И призвала всех западных политиков, когда у них возникнут сомнения в том, что Путина нужно остановить любой ценой - посмотреть, что его войска сделали с Мариуполем.

Она также опубликовала пронзительные фотографии разоренного и уничтоженного оккупантами мирного города.

"1 месяц геноцида. Нам некуда возвращаться. Есть только руины, где люди пытаются выжить в холодных, темных подвалах, прячутся от бомб, мин и артиллерии, без еды, воды или лекарств, без связи и надежды. Некоторых депортируют в Россию , кого-то убивают, некоторые пытаются убежать хоть пешком из этого города ужаса. Мариуполь, город святой Марии, стал городом греха. Мы никогда не отпустим вам эти массовые грехи, и гореть вам в аду, Россия, как сейчас горит Мариуполь", - констатировала Диана Берг .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что люди пытаются покинуть окруженный Мариуполь даже под обстрелами: тела убитых лежат под открытым небом.

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